إيران.. اعتقال 25 شخصاً بعمليات أمنية واسعة وضبط أسلحة ومواد حارقة


أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الإثنين، ( 12 كانون الثاني 2026 )، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية متزامنة في عدد من المحافظات، أسفرت عن اعتقال 25 شخصًا قالت إنهم ينشطون ضمن خلايا مسلحة وشبكات مرتبطة بجماعات سياسية معارضة وقنوات إعلامية خارجية.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي بثه التلفزيون الإيراني أن هذه العمليات تأتي في إطار مواجهة ما وصفته بـ"شبكات منظمة تقف وراء أعمال شغب وتخريب"، مشيرة إلى ضبط كميات من الأسلحة والمواد الحارقة خلال المداهمات.

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن اعتقال مدير مصنع في ضواحي طهران بتهمة تنظيم وتوجيه عمال المصنع للمشاركة في أعمال تخريبية.

وأضافت أن القوات الأمنية عثرت داخل المصنع على 60 زجاجة تحتوي على مواد حارقة، موضحة أنه وبأمر قضائي تم فتح ملف قانوني تمهيدًا لـمصادرة المصنع بهدف تعويض الخسائر الناتجة عن تلك الأحداث.

وفي محافظة لرستان غرب البلاد، أفادت وزارة الاستخبارات باعتقال خمسة أشخاص في مدينة خرم‌آباد، قالت إنهم مرتبطون بجماعة "كومله" الكردية المعارضة، المصنفة إرهابية لدى طهران.

وأوضحت أن العملية أسفرت عن ضبط بندقية كلاشينكوف و250 طلقة ذخيرة حربية.

كما أعلنت الوزارة عن إحباط محاولة لتهريب الأسلحة في محافظة أذربيجان الغربية، حيث تم في 17 كانون الثاني ضبط شحنة تضم 100 مسدس و120 قطعة سلاح صيد، إلى جانب اعتقال أربعة أشخاص على صلة بالعملية.

وفي تطور آخر، كشفت الوزارة عن اعتقال 15 شخصًا بتهمة الارتباط بما وصفته بـ"شبكة إعلامية إرهابية" على صلة بقناتي "إيران إنترناشيونال" و"من وتو".

ووفق البيان، فإن هؤلاء قاموا بالتحريض على مهاجمة مواقع عسكرية وأماكن عامة، وتوثيق تلك الهجمات ونشرها عبر وسائل إعلامية خارج البلاد.

وفي جنوب شرق إيران، أعلنت وزارة الاستخبارات عن تفكيك خلية في محافظة كرمان مرتبطة بتيار ملكي معارض، وضبط بندقية كلاشينكوف مع مخزنين للذخيرة.

وأشارت إلى أن هذه الخلية متهمة بالضلوع في إحراق تمثال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في المدينة.

وأكدت وزارة الاستخبارات أن هذه العمليات تندرج ضمن ما تصفه بـ"مواجهة الحرب المركبة" التي تستهدف الأمن الداخلي الإيراني، مشددة على أن ملاحقة الشبكات المسلحة والتنظيمات المرتبطة بالخارج ستستمر دون توقف.

