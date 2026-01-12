محذرة من تدخلات خارجية بإيران..تركيا تؤكد ان "اسرائيل" تضرم النيران بكل منطقتنا

حذر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشيليك، من التدخلات الخارجية في الجمهورية الاسلامیة الإيرانية، موجها انتقادات لكيان الاحتلال الاسرائيلي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في أنقرة اليوم عقب اجتماع القيادة العليا للحزب برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث تناول عددا من القضايا الإقليمية الهامة.

وأعرب تشيليك عن رغبة تركيا في تجنب الشغب في إيران، محذرا من أن التدخلات الخارجية المحتملة هناك قد تتسبب في "أزمة كبيرة جدا".

وأكد أن إيران "جارتنا، ونراقب من كثب وعن قرب كل التطورات الحاصلة هناك"، قائلا: "ما نريده هو ألا يصيب الشعب الإيراني الضرر".

وأشار إلى أن تركيا تسخّر "كل استعداداتنا اللازمة، بما يشمل الاقتصادية والأمنية وغيرها" لمتابعة التطورات في المنطقة وخاصة في الدول المجاورة.

واكد المتحدث باسم العدالة والتنمية ان إسرائيل "تضرم النيران في كل منطقتنا"مضيفا ان: "إسرائيل ورئيس حكومتها نتنياهو، لا تتورّع عن نشر الفوضى في كل مكان بالمنطقة، من أجل التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها".