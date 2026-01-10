الصفحة الدولية

اعتقال جاسوس أجنبي بتوجيه من الموساد داخل إيران


أعلنت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت ( 10 كانون الثاني 2026 )، عن اعتقال جاسوس يحمل جنسية أجنبية دخل إيران بتوجيه من جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، بهدف جمع المعلومات وتقييم الوضع المرتبط بالأعمال الإرهابية لعناصره داخل البلاد.

وقالت المنظمة في بيان رسمي : "تمكنا من اعتقال هذا الجاسوس أثناء قيامه بجمع المعلومات وتقييم الوضع لعمليات عملاء الموساد، وعُثر خلال تفتيش أمتعته ومخبئه على وثائق تثبت بشكل قطعي نشاطاته التجسسية".

وأكد البيان أن "المعلومات التفصيلية حول الحادثة ستعلن لاحقًا، من دون أن يقدم تفاصيل عن هوية المعتقل وكذلك الجنسية التي يحملها".

ودعت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة عبر نظام الاتصال الخاص بالمعلومات والاستخبارات تحت الرقم 114.

وتعكس هذه العملية استمرارية جهود الحرس الثوري الإيراني في تعزيز الأمن القومي ومراقبة النشاطات التجسسية الأجنبية داخل البلاد.

