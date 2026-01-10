الرئيس الإيراني : جهود واشنطن وإسرائيل تهدف لزعزعة الأمن ونشر الفوضى

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال لقائه وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم السبت ( 10 كانون الثاني 2026 )، أن كل جهود الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تهدف إلى استمرار الحرب وزعزعة الأمن في المنطقة، ومنع تشكيل وحدة بين الدول الإسلامية ونشر الانقسام والخلافات لتحقيق أهدافهم الخبيثة.

وأضاف بزشكيان بحسب بيان لمكتبه الإعلامي أن "العالم شهد كيف أن الولايات المتحدة، رغم وجود إيران على طاولة المفاوضات، هاجمت الدبلوماسية وارتكبت انتهاكات ضد الإنسانية ومخالفة لجميع القوانين والمواثيق الدولية، والآن تحاول من خلال تحريض بعض الجهات إثارة الفوضى والاضطرابات داخل إيران، بينما يظل الشعب الإيراني أكثر تماسكًا وداعمًا لوطنه ونظامه".

وأكد الرئيس الإيراني أن "إرادة إيران قائمة على تنفيذ الاتفاقيات الثنائية مع سلطنة عمان وتوسيع العلاقات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية".

من جانبه، شدد وزير الخارجية العماني على أن "إيران شريك استراتيجي ومحوري لعمان في تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكدًا التزام سلطنة عمان بعلاقات الصداقة والتعاون مع إيران واستعدادها للقيام بأي دور يسهم في إيجاد الحلول وتخفيف المشكلات التي تواجه الشعب الإيراني".