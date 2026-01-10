ستة قتلى بإطلاق نار في ولاية ميسيسيبي

أعلنت السلطات الأمريكية القبض على شخص ووضعه قيد الاحتجاز عقب مقتل ستة أشخاص في سلسلة من حوادث إطلاق النار المرتبطة ببعضها في شرق ولاية ميسيسيبي.

وقال مأمور مقاطعة كلاي إيدي سكوت في منشور على موقع "فيسبوك" إن "حياة عدد من الأبرياء" فقدت "بسبب العنف" في بلدة ويست بوينت الواقعة قرب حدود ولاية ألاباما.

وأضاف في تصريحات صحفية أن ستة أشخاص قتلوا في ثلاثة مواقع مختلفة.

وأوضح سكوت أن هناك مشتبها به واحدا قيد الاحتجاز، مؤكدا عدم وجود أي تهديد حالي للمجتمع، ودعا المواطنين إلى الدعاء للضحايا وعائلاتهم، مشيرا إلى أن جهات إنفاذ القانون تواصل التحقيق في ملابسات الحادث.

ولم يكشف مكتب مأمور المقاطعة عن تفاصيل إضافية حتى صباح اليوم، لكنه أعلن عزمه عقد مؤتمر صحفي لاحقا لتقديم معلومات محدثة حول القضية.