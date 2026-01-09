الصفحة الدولية

سماحة السيد القائد الخامنئي دام ظله : الشعب الموحد سوف يسقط الأعداء ويد أمريكا ملطخة بدماء الإيرانيين


دعا قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي الشعب الإيراني إلى توحيد كل صفوفه من أجل الانتصار على الأعداء.

وقال سماحته  في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة أهالي مدينة قم في حسينية الإمام الخميني في طهران ، ان "يد أمريكا ملطخة بدم آلاف الإيرانيين في حرب الـ12 يوما التي شنتها على إيران، مشيرا الى ان " هناك مثيرون للشغب يريدون إرضاء الرئيس الأمريكي بتخريب الممتلكات العامة في بلادهم".

وتابع، ان " إيران لن تتسامح مع المرتزقة الذين يعملون لصالح الأجانب، داعيا " الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى التركيز على مشاكل بلاده".

وأردف سماحة السيد القائد  "هذا الرجل الذي يدعي أنه أب للشعب الإيراني سوف يسقط سقوطاً مريعاً"، مبينا ان " هناك أشخاص عملهم التخريب وجاء ليلة أمس إلى طهران عدد من المخربين وقاموا بالتخريب فقط لإرضاء الرئيس الأميركي".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
