سماحة السيد القائد الخامنئي دام ظله : الشعب الموحد سوف يسقط الأعداء ويد أمريكا ملطخة بدماء الإيرانيين

دعا قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي الشعب الإيراني إلى توحيد كل صفوفه من أجل الانتصار على الأعداء.

وقال سماحته في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة أهالي مدينة قم في حسينية الإمام الخميني في طهران ، ان "يد أمريكا ملطخة بدم آلاف الإيرانيين في حرب الـ12 يوما التي شنتها على إيران، مشيرا الى ان " هناك مثيرون للشغب يريدون إرضاء الرئيس الأمريكي بتخريب الممتلكات العامة في بلادهم".

وتابع، ان " إيران لن تتسامح مع المرتزقة الذين يعملون لصالح الأجانب، داعيا " الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى التركيز على مشاكل بلاده".

وأردف سماحة السيد القائد "هذا الرجل الذي يدعي أنه أب للشعب الإيراني سوف يسقط سقوطاً مريعاً"، مبينا ان " هناك أشخاص عملهم التخريب وجاء ليلة أمس إلى طهران عدد من المخربين وقاموا بالتخريب فقط لإرضاء الرئيس الأميركي".