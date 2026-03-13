عباس عراقجي: إيران عازمة على ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، عزم إيران على ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس، حيث ذكر بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، أن "وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الهندي آخر المستجدات الإقليمية والدولية".

وأوضح أن "عراقجي، اطلع نظيره الهندي على آخر مستجدات العدوان على إيران وتداعياته على استقرار وأمن المنطقة والعالم". كما أكد وزير الخارجية على "العزم الراسخ للحكومة والشعب والقوات المسلحة على ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس في مواجهة المعتدين"، مشيراً الى أن "طهران تؤكد ضرورة إدانة المنظمات الدولية والإقليمية للعدوان العسكري ضد إيران".