عراقجي يصف تقييم بومبيو للاحتجاجات الإيرانية بـ"الوهم" ويكشف تورط إسرائيل وأمريكا

رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء، اليوم السبت ( 10 كانون الثاني 2026 )، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو حول الاحتجاجات الجارية في إيران، مؤكداً أن تقييم الحكومة الأمريكية الذي يشير إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تحرض على أعمال الشغب العنيفة في البلاد هو "وهم".

وقال عراقجي في تغريدة على منصة "إكس" : "المشكلة الوحيدة هي أن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكي السابق في عهد ترامب كشف بشكل صريح وبدون خجل عن ما يقوم به الموساد وحلفاؤه الأمريكيون".

وأضاف: "الجانب الوحيد 'الوهمي' في الوضع الحالي هو الاعتقاد بأن النار لن تحرق في النهاية من أشعلها".

وأشار إلى أن "تغريدة بومبيو، التي أرسلها بمناسبة رأس السنة، تضمنت تهنئة للإيرانيين الموجودين في الشوارع، إلى جانب تلميح إلى وجود عملاء الموساد بينهم، ما اعتبره المسؤولون الإيرانيون استفزازاً إضافياً زاد من التوتر السياسي والإعلامي المحيط بالاحتجاجات".

وتأتي تصريحات عراقجي رداً مباشراً على تغريدات بومبيو التي وصف فيها الوضع في إيران بأنه "أزمة متصاعدة"، مدعياً أن النظام الإيراني يلجأ إلى "المرتزقة" كآخر وسيلة للبقاء، في إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها عشرات المدن الإيرانية من بينها طهران ومشهد وزاهدان، مع توقعاته بأن تمتد الاحتجاجات إلى إقليم بلوشستان.

كما أرفق بومبيو تغريدته بسياق ساخر، ربط فيه مرور 47 عاماً على قيام النظام الإيراني مع تولي الرئيس الأمريكي الـ47 منصبه، متسائلاً ما إذا كان ذلك "مجرد مصادفة".

وتبرز هذه المواجهة الكلامية بين مسؤولي البلدين في ظل تصاعد الاحتجاجات الداخلية في إيران، والاتهامات الأمريكية لإيران بمحاولة قمع هذه التحركات، في وقت يشدد فيه المسؤولون الإيرانيون على أن الشعب أكثر تماسكاً من أي وقت مضى وداعم لنظامه.