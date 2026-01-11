الصفحة الدولية

عراقجي يصف تقييم بومبيو للاحتجاجات الإيرانية بـ"الوهم" ويكشف تورط إسرائيل وأمريكا


رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء، اليوم السبت ( 10 كانون الثاني 2026 )، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو حول الاحتجاجات الجارية في إيران، مؤكداً أن تقييم الحكومة الأمريكية الذي يشير إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تحرض على أعمال الشغب العنيفة في البلاد هو "وهم".

وقال عراقجي في تغريدة على منصة "إكس" : "المشكلة الوحيدة هي أن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكي السابق في عهد ترامب كشف بشكل صريح وبدون خجل عن ما يقوم به الموساد وحلفاؤه الأمريكيون".

وأضاف: "الجانب الوحيد 'الوهمي' في الوضع الحالي هو الاعتقاد بأن النار لن تحرق في النهاية من أشعلها".

وأشار إلى أن "تغريدة بومبيو، التي أرسلها بمناسبة رأس السنة، تضمنت تهنئة للإيرانيين الموجودين في الشوارع، إلى جانب تلميح إلى وجود عملاء الموساد بينهم، ما اعتبره المسؤولون الإيرانيون استفزازاً إضافياً زاد من التوتر السياسي والإعلامي المحيط بالاحتجاجات".

وتأتي تصريحات عراقجي رداً مباشراً على تغريدات بومبيو التي وصف فيها الوضع في إيران بأنه "أزمة متصاعدة"، مدعياً أن النظام الإيراني يلجأ إلى "المرتزقة" كآخر وسيلة للبقاء، في إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها عشرات المدن الإيرانية من بينها طهران ومشهد وزاهدان، مع توقعاته بأن تمتد الاحتجاجات إلى إقليم بلوشستان.

كما أرفق بومبيو تغريدته بسياق ساخر، ربط فيه مرور 47 عاماً على قيام النظام الإيراني مع تولي الرئيس الأمريكي الـ47 منصبه، متسائلاً ما إذا كان ذلك "مجرد مصادفة".

وتبرز هذه المواجهة الكلامية بين مسؤولي البلدين في ظل تصاعد الاحتجاجات الداخلية في إيران، والاتهامات الأمريكية لإيران بمحاولة قمع هذه التحركات، في وقت يشدد فيه المسؤولون الإيرانيون على أن الشعب أكثر تماسكاً من أي وقت مضى وداعم لنظامه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عراقجي يصف تقييم بومبيو للاحتجاجات الإيرانية بـ"الوهم" ويكشف تورط إسرائيل وأمريكا
اعتقال جاسوس أجنبي بتوجيه من الموساد داخل إيران
الرئيس الإيراني : جهود واشنطن وإسرائيل تهدف لزعزعة الأمن ونشر الفوضى
إيران تفكك شبكات مسلحة وتوقف أكراداً قادمين من العراق
فنـزويلا تتصدى لـ"العدوان الأمريكي" دبلوماسياً وتسعى لإعادة فتح قنوات الحوار مع واشنطن
ستة قتلى بإطلاق نار في ولاية ميسيسيبي
9 شهداء من قوات الأمن واعتقال 100 ارهابي مسلح في إيران
نائب إيراني: امريكا تسعى إلى تفكيك البلاد وتقسيمها
هذا هو زيف الحرية في الغرب ... أمريكا.. نائب ترامب يبرر مقتل امرأة بذريعة الدفاع عن النفس
وزير الخارجية التركي: خصوم طهران يتلاعبون باحتجاجات إيران من الخارج
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك