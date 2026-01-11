الصفحة الدولية

قاليباف: في حال أي عدوان على إيران سنستهدف القواعد الأميركية في المنطقة والأراضي المحتلة


قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن أي عدوان على إيران سيقابَل برد مباشر، مؤكداً أن القواعد الأميركية في المنطقة و”الأراضي المحتلة” ستكون في مرمى النيران الإيرانية.

وفي كلمة له خلال جلسة مجلس الشورى، اتهم قاليباف "العدو باستغلال مطالب الشعب الإيراني وشن “حرب إرهابية داعشية من الداخل” عقب هزيمته في “العدوان العسكري الأخير".

وأضاف أن الشعب الإيراني “وقف بوجه العدوان وأثبت صموده ووطنيته”.

وشدد قاليباف على أن "الأمن المستدام شرط أساسي للاستقرار الاقتصادي”، معتبراً أن من افتعل “الحرب الإرهابية” يستهدف معيشة الشعب الإيراني. وأكد أن قوى الأمن الداخلي “ستتصدى بقوة وحزم” لما وصفه بالحرب الإرهابية، لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي أعلن “دعمه الرسمي” لهذه الحرب، بحسب تعبيره، إلا أن إيران “ستتصدى لها وتحبطها".

وفي الوقت نفسه، قال قاليباف إن طهران "تعترف بحق الاحتجاج والاعتراض، لكنها لن تتهاون مع الإرهاب والعناصر الداعشية".

وأشار إلى أن "الأمن سيعود خلال الأيام المقبلة"، معتبراً أن الأيام الماضية شهدت “تراجعاً للحرب الإرهابية".

وختم قاليباف بالتأكيد أن "العدو مخطئ في حساباته ومخططاته"، وأن "أحلام الأعداء لن تتحقق”، مذكّراً بأن إيران “أحبطت داعش سابقاً وستحبطها مجدداً".

وخلال الجلسة، ردد عدد من أعضاء مجلس الشورى هتافات مناهضة للولايات المتحدة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس كوبا يرد على ترامب: مستعدون للدفاع عن نفسنا حتى آخر قطرة دم
كوبا ترد على ترامب: تتصرفون كالمجرمين
تركيا تتهم إسرائيل بالتحريض على التظاهرات في إيران عبر إكس
قاليباف: في حال أي عدوان على إيران سنستهدف القواعد الأميركية في المنطقة والأراضي المحتلة
بزشكيان: عناصر إرهابية من الخارج تستغل الاحتجاجات لإثارة الفوضى
بعد فنزويلا.. ترامب يوجه بوصلته نحو كوبا ويدعو لاتفاق "قبل فوات الآوان"
إيران: الكشف عن جزءا من تحقيقات الطب الشرعي بشأن عدد القتلى
عراقجي يصف تقييم بومبيو للاحتجاجات الإيرانية بـ"الوهم" ويكشف تورط إسرائيل وأمريكا
اعتقال جاسوس أجنبي بتوجيه من الموساد داخل إيران
الرئيس الإيراني : جهود واشنطن وإسرائيل تهدف لزعزعة الأمن ونشر الفوضى
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك