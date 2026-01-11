القضاء الإيراني: محاكم خاصة للتحقيق مع عناصر الشغب ولا رأفة معهم

أعلن رئيس جهاز القضاء الإيراني غلام حسين محسني إيجئي، اليوم الأحد، ( 11 كانون الثاني 2026 )، تخصيص شعب قضائية خاصة للبت في ملفات عناصر الشغب، مؤكداً عدم وجود أي تهاون أو رأفة تجاههم.

وقال إيجئي في تصريح لوسائل اعلام إيرانية، إنه "لن يكون هناك أي تهاون أو رأفة تجاه عناصر الشغب؛ ومن أجل البت السريع والدقيق في ملفاتهم تم تخصيص شعب قضائية خاصة تضم قضاة أكفاء وذوي خبرة وشجاعة في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف أن "الحجة قد أقيمت ولن تكون هناك أي تساهلات مع عناصر الشغب إطلاقاً"، مشيراً إلى أن "التعامل السريع والدقيق مع ملفات عناصر الشغب سيتم عبر محاكم خاصة تتكون من قضاة أكفاء وذوي خبرة وشجعان في جميع أنحاء البلاد".

يشار إلى أن الاحتجاجات في ايران التي بدأت في 28 كانون الاول 2025 بإضراب نفذه تجار في بازار طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية في إيران، دخلت أسبوعها الثالث، مع شعارات سياسية مناوئة للسلطات الحاكمة.

في حين أكد قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان توقيف عدد كبير من قادة حركة الاحتجاجات.