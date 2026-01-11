رئيس كوبا يرد على ترامب: مستعدون للدفاع عن نفسنا حتى آخر قطرة دم

قال رئيس كوبا، ميغيل دياز كانيل، إن بلاده تتعرض لهجمات أمريكية منذ 66 عاما، مؤكدا أن كوبا دولة حرة ومستقلة وذات سيادة، ومستعدة للدفاع عن نفسها حتى "آخر قطرة دم".

وكتب رئيس كوبا في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "كوبا دولة حرة ومستقلة وذات سيادة. لا أحد يملي علينا ما نفعله. كوبا لا تهاجم؛ بل تتعرض لهجوم من الولايات المتحدة منذ 66 عامًا، وهي لا تهدد؛ بل تستعد، ومستعدة للدفاع عن الوطن حتى آخر قطرة دم".

وأكد وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، أن كوبا لا تمارس أنشطة المرتزقة أو الابتزاز أو التدخل العسكري في شؤون الدول الأخرى، على عكس الولايات المتحدة.

وكتب رودريغيز على منصة "إكس": "على عكس الولايات المتحدة، فإن حكومتنا لا تمارس أنشطة المرتزقة أو الابتزاز أو التدخل العسكري في شؤون الدول الأخرى".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، اليوم الأحد، أن كوبا لن تتلقى بعد الآن النفط والأموال الفنزويلية.