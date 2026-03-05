مجلس خبراء القيادة في إيران: لا تأخير في إعلان القائد الجديد والتكهنات مجرد "شائعات"

صرّح عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة في إيران، بإن عملية اختيار القائد الجديد تتم وفق الدستور وهي في طور الاكتمال، مؤكدا أن التكهنات التي يتم تداولها "لا أساس لها من الصحة"، إذ أكد المسؤول في مجلس الخبراء أن عملية اختيار القائد الجديد تجري استنادا إلى المبادئ القانونية المنصوص عليها في الدستور واللوائح الداخلية للمجلس، مؤكدا أنها في طور الاكتمال وأن ما يتم تداوله من تكهنات في الفضاء الافتراضي لا أساس له من الصحة.

وأضاف أن المجلس مكلف، بموجب المادة 111 من الدستور، باتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت لتعيين القائد وإعلانه للشعب، مشددا على أنه لا ينبغي حصول أي تأخير في هذا الشأن، وداعيا المواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعملية الاختيار حصرا من هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة.

وكان المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي قد إستُشهد في 28 فبراير/شباط 2026 خلال ضربة جوية أمريكية إسرائيلية مشتركة استهدفت مجمعه في منطقة باستور جنوبي طهران، ضمن سلسلة من الهجمات الواسعة على أهداف إيرانية، حيث أعلنت السلطات الإيرانية رسميا شهادته في 1 مارس، وقررت حدادا عاما لمدة 40 يوما وعطلة رسمية لمدة سبعة أيام، في حين بدأ مجلس خبراء القيادة إجراءات اختيار قائد جديد وفق المادة 111 من الدستور.

كما ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران، أمس الأربعاء، بتأجيل مراسم وداع المرشد علي الخامنئي، وذكرت أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقا.