9 شهداء من قوات الأمن واعتقال 100 ارهابي مسلح في إيران


أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت ( 10 كانون الثاني 2026 )، باستشهاد 9 من عناصر قوات الأمن، بينهم ضابط برتبة عقيد، خلال مواجهات واضطرابات شهدتها عدة مدن إيرانية، فيما أُعلن عن اعتقال 100 مسلح جنوب غربي العاصمة طهران.

وذكر التلفزيون الإيراني، في تقرير  أن "الملازم أول محمد بور إبراهيم استشهد إثر هجوم مسلح استهدف مركزًا للشرطة في مدينة رودبار بمحافظة جيلان شمالي البلاد، حيث أصيب مساء الجمعة بطلق ناري من سلاح صيد، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بجراحه".

وفي السياق ذاته، أعلن مدير عام مؤسسة الشهداء وشؤون الإيثار في محافظة خراسان رضوي استشهاد سبعة من منتسبي قوات الأمن خلال الأيام الماضية، على خلفية الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها مدينة مشهد.

كما كشف محافظ قضاء بهارستان عن اعتقال 100 شخص متهمين بزعزعة الأمن العام وقيادة أعمال الشغب في القضاء، مؤكدًا أن بعض المعتقلين استخدموا أسلحة نارية وأخرى بيضاء ضد المواطنين وقوات الأمن.

وفي تطور لافت، أعلن التلفزيون الإيراني القبض على امرأة مسلحة،  كانت تعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) وتورطت في أعمال الشغب الأخيرة.

من جهتها، أكدت القوات المسلحة الإيرانية، في بيان رسمي، التزامها بحماية المصالح الوطنية والبنى التحتية الاستراتيجية والممتلكات العامة، متهمة إسرائيل بدعم "مؤامرة جديدة" تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المدن الإيرانية.

وتابع البيان أن "العدو الذي تلطخت يداه بدماء أبناء هذا الشعب خلال حرب الأيام الـ12، يسعى اليوم لإثارة فتنة جديدة بذريعة دعم الشعب الإيراني"، مشددًا على أن القوات الأمنية ستتعامل بحزم مع أي محاولات تخريب أو تعدٍ على الممتلكات العامة.

