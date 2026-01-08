مجموعة القرصنة «حنظلة» تعلن عن كشفها شبكة ارهابية داخل ايران جندتها اسرائيل لاثارة الشعب

أعلنت مجموعة القرصنة «حنظلة» عن كشفها صورًا لأحد كبار ضباط الموساد يُدعى «مهرداد رحيمي».

وجاء في نص رسالة حنظلة: إن الصور التي بحوزة حنظلة، والتي جرى توثيقها مباشرة من خارج منزل رحيمي وأثناء مراقبة هذا الضابط في الموساد وتعقّبه، تُظهر بوضوح أن أياً من تحركاته لم يغب عن عين حنظلة الثاقبة. حتى هاتفه الآمن تم اختراقه، ما أدى إلى تحديد هوية جميع الأفراد المرتبطين بشبكات الاضطرابات (في إيران) ووضعهم تحت المراقبة.

ويبرز هذا الأمر مدى عمق الاختراق الاستخباراتي لحنظلة، ويثبت أن حتى كبار ضباط الموساد ليسوا بمنأى عن نفوذ حنظلة وسيطرتها.

واشارت المنظمة إن هويات جميع العملاء وكبار ضباط الموساد باتت الآن معروفة لدينا ومحددة بالكامل.