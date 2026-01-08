القناة "13" العبرية: البحرية الإسرائيلية أطلقت النار على سفينة حربية مصرية دخلت المياه الإقليمية لغزة

قالت "القناة 13" العبرية، مساء الخميس، إن البحرية الإسرائيلية أطلقت النار على سفينة حربية مصرية دخلت المياه الإقليمية لغزة.

وفي التفاصيل، قالت القناة العبرية إن سفينة حربية مصرية دخلت المياه الإقليمية لغزة وهي منطقة محظورة الملاحة، فأطلقت سفن حربية تابعة للبحرية الإسرائيلية النار عليها.

وأضافت أن السفينة المصرية عادت أدراجها إلى المياه الإقليمية المصرية.

ووفق المصدر ذاته، غادرت السفينة المصرية شبه جزيرة سيناء ودخلت المنطقة البحرية التي يفرض عليها الأسطول الإسرائيلي حصارا بحريا.