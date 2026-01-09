الدفاع الروسية: ضربات دقيقة رداً على هجوم استهدف مقر إقامة بوتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها نفذت ضربة واسعة النطاق استهدفت منشآت حيوية في أوكرانيا، مستخدمةً أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، من بينها منظومة صواريخ «أوريشنيك»، وذلك رداً على هجوم نفذته كييف ضد مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقاطعة نوفغورود، حيث ذكرت الوزارة في بيان إن "الضربة نُفذت الليلة الماضية بواسطة أسلحة برية وبحرية، إضافة إلى الطائرات المسيّرة، واستهدفت أهدافاً حيوية داخل الأراضي الأوكرانية، رداً على الهجوم الذي وقع في 29 كانون الأول 2025".

كما أضاف البيان أن "الضربة حققت أهدافها المحددة"، مؤكداً "تدمير منشآت إنتاج الطائرات المسيّرة التي استُخدمت في الهجوم، إلى جانب استهداف البنية التحتية للطاقة التي تضمن عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".