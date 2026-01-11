تركيا تتهم إسرائيل بالتحريض على التظاهرات في إيران عبر إكس

اتهمت تركيا جهاز الموساد الإسرائيلي بالتحريض على تلك التظاهرات.

واتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الموساد باستثمار الاحتجاجات من أجل زعزعة استقرار الدولة الإيرانية. كما شدد في مقابلة مع التلفزيون التركي اليوم الأحد على أن إسرائيل تستغل التحديات الاقتصادية والاضطرابات الداخلية لتعميق الانقسامات في إيران.

وقال فيدان: "الموساد لا يخفي الأمر، ويدعو الإيرانيين للنهوض ضد النظام عبر الإنترنت وحسابات تويتر".