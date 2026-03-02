الصفحة الدولية

لاريجاني: إيران أعدت نفسها لحرب طويلة عكس أمريكا


اكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الاثنين ( 2 آذار 2026 )، أن إيران مهيّأة لحرب طويلة خلافاً للولايات المتحدة، مؤكداً أن طهران أعدّت نفسها لكل السيناريوهات وأنها تمتلك القدرة على الصمود في مواجهة أي تصعيد عسكري ممتد.

وقال لاريجاني في تدوينة عبر حسابه على منصة "اكس  إن "إيران، بخلاف الولايات المتحدة، أعدّت نفسها لاحتمال خوض حرب طويلة"، مشيراً إلى أن "طهران تمتلك رؤية استراتيجية للتعامل مع التصعيد الحالي".

وأضاف، أن "ما وصفها بـ(أوهام) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعت المنطقة بأسرها إلى حرب لا داعي لها"، معتبراً أن "واشنطن باتت قلقة من تزايد الخسائر في صفوف قواتها".

وأشار الى أن "من (المؤسف) – على حد تعبيره – أن تُنفق أموال الأمريكيين وتُزهق أرواحهم من أجل ما وصفه بـ(الطموحات التوسعية غير المشروعة) لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وبدأت موجة التصعيد الأخيرة بعد سلسلة هجمات متبادلة بين إيران وإسرائيل، شملت ضربات جوية وصاروخية على مواقع داخل سوريا والعراق، قبل أن تنتقل إلى عمق الأراضي الإيرانية في واحدة من أكبر الضربات خلال السنوات الأخيرة.

