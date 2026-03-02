الصفحة الدولية

بزشكيان: إيران لن تصمت ولن تخضع أمام الجرائم ضد المدنيين والمستشفيات والمدارس


شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين (2 آذار 2026)، على أن إيران لن تصمت ولن تخضع أمام الجرائم ضد المدنيين والمستشفيات والمدارس.

وقال بزشكيان في تدوينة : "إن الاعتداء على المستشفيات هو استهداف للحياة ذاتها، والهجوم على المدارس يستهدف ضرب مستقبل الأمة في الصميم".

وأضاف إن "استهداف المرضى والأطفال يشكل انتهاكاً صارخاً للمبادئ الإنسانية التي يجب على العالم أجمع إدانتها، إنني أقف إلى جانب أمتي المكلومة، وإيران لن تصمت ولن تخضع أمام هذه الجرائم".

