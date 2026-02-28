وزير الخارجية الإيراني: السيد الخامنئي وبزشكيان على قيد الحياة وقد نكون خسرنا قائدا أو اثنين فقط

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت ( 28 شباط 2026 )، أن قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي والرئيس بزشكيان على قيد الحياة، فيما أشار إلى احتمال خسارة قائد أو اثنين فقط جراء الغارات الأخيرة.

وقال عراقجي في تصريح صحفي، إن "المرشد الأعلى وبزشكيان على قيد الحياة ومعظم المسؤولين بخير وقد نكون خسرنا قائدا أو اثنين فقط".

ويأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات إسرائيلية جاء فيها أن الضربات الجوية الغادرة التي شنتها إسرائيل على إيران صباح اليوم السبت، استهدفت عددا كبيرا من المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى

و توعد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان ابراهيم عزيزي في منشور على منصة "إكس": "نهاية هذه الهجمات لم تعد بيدكم".

وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية دول العالم بعدم التفرج على العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلاده والتحرك الفوري لإدانته.

وسمع دوي انفجارات عنيفة في سماء منطقة المركز الإسرائيلية بما فيها تل أبيب ومحيطها بعد أنباء عن هجوم صاروخي إيراني، ردا على العملية الأمريكية الإسرائيلية.