الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف منشآت في "إسرائيل"

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان عاجل استهداف عدد من المواقع العسكرية والصناعية داخل "إسرائيل"

وقال الحرس الثوري إنه استهدف قاعدة رامات ديفيد الجوية قاعدة رامات ديفيد الجوية، إضافة إلى ما وصفه بـ"وزارة الحرب" في منطقة هكريات هكريات.

كما أعلن استهداف مجمّعي بيت شمس بيت شمس وأشدود أشدود للصناعات العسكرية، دون تقديم تفاصيل حول حجم الأضرار أو الخسائر.

وأكد البيان أن الموجتين الثالثة والرابعة تنفذان باستخدام صواريخ "أكثر تطورا" من تلك التي استخدمت في "وعد صادق 3"، وبمستوى أعلى من الدقة والفاعلية، مشددا على أن الهجمات المقبلة "ستكون أشد قوة بالاستفادة من التجارب السابقة وروح المبادرة".