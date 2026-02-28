شلل يضرب مضيق هرمز بعد قصف إيران

افادت أربعة مصادر تجارية لـ"رويترز"، اليوم السبت، بتعليق بعض شركات النفط والتجارة الكبرى شحنات النفط الخام والوقود عبر مضيق هرمز في ظل استمرار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران ورد طهران عليها.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة تجارة "ستبقى سفننا في أماكنها لعدة أيام"، وفق رويترز.

وكانت واشنطن وتل أبيب قد بدأتا هجوماً على إيران بعد أسابيع من تهديدات أميركية بتنفيذ عمل عسكري، رافقها حشد قوات في منطقة الشرق الأوسط، ما زاد حدة الترقب في الأوساط السياسية والأمنية.