وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم قدراتنا العسكرية للدفاع عن بلادنا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أنه سنستخدم قدراتنا العسكرية للدفاع عن بلادنا، حيث ذكرت الخارجية الإيرانية في بيان، أن "وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه في السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والعراق بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية"، إذ ذكر عراقجي بحسب البيان، أنه "سنستخدم قدراتنا العسكرية للدفاع عن بلادنا في إطار حقنا الأصيل في الدفاع المشروع".



