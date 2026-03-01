عراقجي يعلّق على خيانة اميركا للمفاوضات النووية

علّق وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي على خيانة اميركا للمفاوضات النووية.

وكتب عراقجي في مدونة على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" مساء السبت: من اللافت ان الادارة الاميركية تصر في كل مرة على بدء التفاوض مع ايران ومن ثم تهاجم ايران في خضم المفاوضات! هذا الامر حدث في حزيران الماضي ايضا.

واضاف: قبل 48 ساعة اعلن حتى وزير الخارجية العماني عن تحقيق "تقدم ملحوظ" في المفاوضات.

وقال عراقجي: اننا لا نفهم حقا اسباب الهجوم الاميركي على ايران. يبدو ان الادارة الاميركية قد تم جرها الى هذا المسار، ولكن ما نعرفه هو ان ايران ستعاقب من يقتل ابناءنا.

واكد وزير الخارجية الايراني: ان عداءنا ليس مع الشعب الاميركي، شعب قيل له الكذب مرة اخرى.