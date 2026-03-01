زاخاروفا: الإعلام الغربي يعتم على الضحايا الأطفال في القصف الأمريكي الإسرائيلي على إيران

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وسائل الإعلام الغربية تتعمد التعتيم على سقوط ضحايا من الأطفال جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية.

وقالت زاخاروفا في برنامج "سولوفيوف لايف": "لكن حتى الآن، لم يشيروا (وسائل الإعلام الغربية). إلى الأطفال القتلى، والمدارس والمنشآت الرياضية والاجتماعية التي تم قصفها وتدميرها حقا وفعلا، وليس اختلاقا أو تخريفاً. لا، هم لم يلاحظوا ذلك". وأكدت أن هذا "تكتيك متعمد".

وأضافت الدبلوماسية الروسية أن دول الاتحاد الأوروبي، في تصريحاتها حول النزاع المحيط بإيران، تقلب الوضع "رأسا على عقب".

وأشارت إلى أنه إذا كانت روسيا والصين والجهات الفاعلة الإقليمية قد عبرت عن موقفها بناء على الوقائع، فإن دول الاتحاد الأوروبي تقدم موقفا مختلفا تماما.

وقالت زاخاروفا: "موقفهم (دول الاتحاد الأوروبي) هو أنهم سيدافعون عن إسرائيل من الضربات. هل يمكنكم تخيل ذلك؟ أي أنهم معتادون على التلاعب بالمعلومات في التعامل مع مواطنيهم لدرجة أنهم حتى في التطورات الواضحة تماما، الجارية أمام أعين الجميع على الهواء مباشرة، يقلبون الأمور رأسا على عقب".

وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل، السبت، سلسلة من الضربات الغادرة الجبانة على أهداف في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، وسط تقارير عن وقوع دمار واستشهاد مدنيين.

ونفذت إيران ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء هذا التصعيد رغم استمرار المفاوضات حول الملف النووي الإيراني بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع في جنيف بوساطة عمانية. وقد أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم، محملة الولايات المتحدة وإسرائيل "المسؤولية الكاملة عن العواقب السلبية للأزمة المصطنعة".