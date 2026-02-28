الأردن: سقوط صاروخ اعتراضي في إربد شمال البلاد

أعلن الجيش الأردني أن الأصوات التي تسمع في سماء عدد من مناطق المملكة تعود لطائرات سلاح الجو الملكي، حيث صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن الطلعات التي يقوم بها الجيش تأتي في إطار عمليات الاستطلاع والتفتيش الجوي، بهدف الحفاظ على سلامة الأجواء الأردنية وخلوها من أي محاولات اختراق أو نشاطات غير مشروعة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تواصل القيام بواجبها الوطني في حماية سماء المملكة وصون سيادتها بكل كفاءة واقتدار، داعيا المواطنين إلى عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

فيما نقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر أمنية قولها إن شظايا صاروخ سقطت في منطقة خالية من السكان شمال إربد، دون أن تسجل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، على إثر ذلك، تحركت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى الموقع، وفرضت طوقا أمنيا للتعامل مع الحطام واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أكدت الجهات المعنية أن الحادثة لم تسفر عن أي أذى للمواطنين، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات سقوط الشظايا، في ظل التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة بين الحين والآخر.