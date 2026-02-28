عاجل : مسؤول إيراني: طهران تستعد للرد وسيكون ساحقا
الصفحة الدولية

الأردن: سقوط صاروخ اعتراضي في إربد شمال البلاد


أعلن الجيش الأردني أن الأصوات التي تسمع في سماء عدد من مناطق المملكة تعود لطائرات سلاح الجو الملكي، حيث صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن الطلعات التي يقوم بها الجيش تأتي في إطار عمليات الاستطلاع والتفتيش الجوي، بهدف الحفاظ على سلامة الأجواء الأردنية وخلوها من أي محاولات اختراق أو نشاطات غير مشروعة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تواصل القيام بواجبها الوطني في حماية سماء المملكة وصون سيادتها بكل كفاءة واقتدار، داعيا المواطنين إلى عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

فيما نقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر أمنية قولها إن شظايا صاروخ سقطت في منطقة خالية من السكان شمال إربد، دون أن تسجل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، على إثر ذلك، تحركت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى الموقع، وفرضت طوقا أمنيا للتعامل مع الحطام واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أكدت الجهات المعنية أن الحادثة لم تسفر عن أي أذى للمواطنين، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات سقوط الشظايا، في ظل التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة بين الحين والآخر.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
