201 شهيد و 747 جريحا جراء العدوان الصهيوني الامريكي حتى الان

اعلن المتحدث باسم الهلال الاحمر الايراني مجتبى خالدي ان 24 محافظة ايرانية شهدت وقوع هجمات من قبل الكين الصهيوني واميركا وان عدد الشهداء جراء هذا العدوان بلغ حتى الان 201 شهيد.

واضاف خالدي في تصريح له مساء اليوم السبت: ان عدد الضحايا بلغ حتى الان 201 شهيد و 747 اصابة سجلت في صفوف المواطنين الايرانيين.

واوضح المتحدث باسم الهلال الاحمر الايراني بان عمليات الاغاثة والامداد مازالت مستمرة.