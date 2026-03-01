وكالة فارس: نفي إيراني رسمي لمزاعم ترمب بشأن استشهاد السيد الخامنئي

نفت مصادر مطلعة قريبة من مكتب قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي صحة ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اغتياله، ووصفت التصريحات بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وكان ترمب قد زعم في أحدث تصريحاته استشهاد السيد الخامنئي، إلا أن المصادر الإيرانية أكدت أن هذه المزاعم "غير واقعية ومختلقة"، مشددة على أن السيد القائد الخامنائي بخير، بحسب وكالة فارس.

وأشار بيان متداول إلى أن للرئيس الأمريكي "سوابق طويلة في نشر أخبار مضللة"، مستشهدا بادعاء سابق حول "سقوط مدينة مشهد" مشهد، والذي تبين لاحقا أنه لا يستند إلى أي وقائع.