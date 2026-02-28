سياسيون أمريكيون ينتقدون إدارة ترامب بعد الهجوم على إيران

وجه عدد من السياسيين الأمريكيين، من الكونغرس ومجلس الشيوخ، انتقادات لإدارة الرئيس دونالد ترامب على خلفية الهجوم على إيران اليوم السبت.

وقال السيناتور الديمقراطي مارك كيلي معلقا على العدوان الأمريكي على إيران: "بعد وعده بإبقاء أمريكا بعيدة عن الحروب والتركيز بدلًا من ذلك على خفض التكاليف للأسر، أطلق دونالد عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. لقد رأينا هذا الأسلوب من قبل: أسابيع من ادعاءات مبالغ فيها، وانتقاء معلومات، وحديث عن تهديدات وشيكة أدت إلى جر الشعب الأمريكي إلى حرب كلفت آلاف الأرواح وتريليونات الدولارات من أموال دافعي الضرائب".

وأضاف كيلي: "الولايات المتحدة تمتلك أقوى جيش في العالم. لدي ثقة كاملة في جنودنا، وأصلي من أجل سلامتهم. السؤال ليس ما إذا كانوا قادرين على تنفيذ المهمة، بل ما إذا كانت المهمة منطقية وتجعلنا أكثر أمانا — وما هي كلفتها".

وتابع: "الشعب الإيراني يستحق الحرية، ويستحق حق اختيار قادته. إذا ما هي الخطة لما سيأتي بعد ذلك؟ لا أعتقد أن دونالد ترامب يعرف الإجابة، وهذا أمر خطير عندما تكون أرواح الأمريكيين على المحك".

وأردف السيناتور الديمقراطي قائلا: "عندما بدأت أول مهمة قتالية لي خلال عملية عاصفة الصحراء قبل 35 عاما، كنت أفهم المهمة والهدف النهائي. وكذلك كان الكونغرس. وكذلك كان الشعب الأمريكي. هذا هو الحد الأدنى من القيادة الذي تستحقه البلاد، ودونالد ترامب فشل في ذلك مرة أخرى".

وختم مارك كيلي بالقول: "يجب على مجلس الشيوخ العودة إلى واشنطن فورا والقيام بواجبه الدستوري".

من جهتها، نشرت مارغوري تايلور غرين مقطع فيديو من إيران، لاستهداف مدرسة ابتدائية في جنوب إيران، أسفر عن مقتل 85 طفلة وإصابة العشرات، وفق ما ذكر الإعلام الإيراني.

وقالت تايلور غرين معلقة: "لم أقم بحملة انتخابية من اجل هذا.. لم أتبرع بالمال لهذا.. لم أصوّت لهذا، لا في الانتخابات ولا في الكونغرس.. هذا مفجع ومأساوي. وكم عدد الأبرياء الآخرين الذين سيُقتلون؟ وماذا عن جيشنا نفسه؟ هذا ليس ما كنا نظن أن حركة "ماغا" (الداعمة لترامب) من المفترض أن تكون".

كما اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي أن "قرار الرئيس ترامب بشن حرب عسكرية على إيران يُشعل حربا أخرى لا داعي لها، تُعرّض جنودنا للخطر وتُزعزع استقرار منطقة هشة أصلا".

وأضافت: "الدستور واضح: القرارات التي تُدخل أمتنا في حرب يجب أن يُصادق عليها الكونغرس".

هذا وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية غادرة جبانة على إيران اليوم السبت، بزعم تحييد ما وصف بـ"الخطر الوجودي" الذي يمثله النظام في طهران ومنعه من امتلاك سلاح نووي يهدد أمن المنطقة والعالم. وردت طهران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في دول أخرى بالمنطقة.