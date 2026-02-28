أول تعليق للرئيس الإيراني بعد الهجوم الأمريكي - الاسرائيلي

أدان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت ( 28 شباط 2026 )، استهداف مدرسة شجرة طيبة الابتدائية، واصفاً الحادث بأنه عمل غير إنساني يُضاف إلى سجل الجرائم اللامحدود للمعتدين.

وأكد بزشكيان في تصريح صحفي": "بتقديم خالص التعازي لأسر الضحايا، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء أدمى قلوب أبناء الشعب الإيراني وكل الأحرار في العالم".

كما ارتفع عدد الشهيدات الطالبات في ميناب جنوب إيران إلى 85، مع تسجيل عشرات الجرحى.