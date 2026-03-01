عاجل : انا لله وانا اليه راجعون ... الاعلان عن استشهاد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي
الصفحة الدولية

المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يصدر بيانا حول استشهاد سماحة السيد علي الخامنئي قدس سره


اصدر المجلس الأعلى للأمن القومي، اليوم الاحد، بيانا حول استشهاد المرشد الايراني السيد علي الخامنئي.

وقال المجلس في بيان "لقد التحقت الروح السامية لقائد الشعب الإيراني العظيم، وأحرار العالم والأمة الإسلامية، سماحة الإمام الخامنئي (قدس الله نفسه الزكية)، بالملكوت الأعلى، محققاً أمنيته القديمة التي طالما سعى إليها. فبالتأسي بجده العظيم الإمام علي (صلوات الله عليه وسلامه عليهما)، وافت المنية سماحته في شهر رمضان المبارك، ملبياً نداءه السماوي «فزت ورب الكعبة» عند لقائه بساحة الحق الإلهي، بعد أن نهل من رحيق الشهادة العذب في هذا الشهر المبارك".

واضاف ان "الشعب الإيراني الصامد، والأمة الإسلامية، وأحرار العالم كافة، يعيشون اليوم حالة من الحزن والأسى جراء هجمات أمريكا المجرمة والصهاينة الأشرار".

واكد "فليعلم الأعداء السفاحون والظلمة الأشقياء على الساحة الدولية، أن ضمائر العالم اليقظة قد وجدت طريقها، وأن هذه الشهادات ـ وإن كانت قاسية ومؤلمة لشعبنا وأممنا الإسلامية ـ إلا أنها لن تزيدهم إلا صموداً وعزيمة. ولا ريب أن استشهاد تلك الشخصية العظيمة سيكون منطلقاً لنهضة كبرى في مسار مكافحة مستكبري العالم".

 

