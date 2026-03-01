عاجل : انا لله وانا اليه راجعون ... الاعلان عن استشهاد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي
الصفحة الدولية

قاليباف عن استشهاد شماحة السيد الخامنئي: استعدينا لهذه اللحظة.. وستدفعون الثمن


اكد رئيس مجلس الشورى الايراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الاحد، ان ايران استعدت للحة اغتيال المرشد الاعلي السيد علي خامنئي.

وقال قاليباف في تصريحات ان "الشهيد الإمام خامنئي كان ثابتاً ومؤمناً وسنكمل بثبات وعزم طريقه الراسخ". واضاف: "نقول للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي تجاوزتم خطنا الأحمر وستدفعون الثمن".

واشار الى ان "قواتنا المسلحة هاجمت كل مراكز العدو الإسرائيلي والقواعد الأميركية وهجومنا سيستمر". وشدد على ان "إيران استعدت لهذه اللحظة وسنواصل الطريق بعد استشهاد القائد".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لاريجاني: سيتم ترتيب قيادة مؤقتة لايران.. وترامب وقع في الفخ
قاليباف عن استشهاد شماحة السيد الخامنئي: استعدينا لهذه اللحظة.. وستدفعون الثمن
المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يصدر بيانا حول استشهاد سماحة السيد علي الخامنئي قدس سره
الرئاسة الإيرانية: سنجعل مرتكبي عملية اغتيال السيد خامنئي يندمون
الحرس الثوري الإيراني: "سننتقم من قتلة القائد خامنئي بشكل ساحق وحاسم"
عراقجي يعلّق على خيانة اميركا للمفاوضات النووية
201 شهيد و 747 جريحا جراء العدوان الصهيوني الامريكي حتى الان
زاخاروفا: الإعلام الغربي يعتم على الضحايا الأطفال في القصف الأمريكي الإسرائيلي على إيران
وكالة فارس: نفي إيراني رسمي لمزاعم ترمب بشأن استشهاد السيد الخامنئي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف منشآت في "إسرائيل"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك