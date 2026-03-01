قاليباف عن استشهاد شماحة السيد الخامنئي: استعدينا لهذه اللحظة.. وستدفعون الثمن

اكد رئيس مجلس الشورى الايراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الاحد، ان ايران استعدت للحة اغتيال المرشد الاعلي السيد علي خامنئي.

وقال قاليباف في تصريحات ان "الشهيد الإمام خامنئي كان ثابتاً ومؤمناً وسنكمل بثبات وعزم طريقه الراسخ". واضاف: "نقول للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي تجاوزتم خطنا الأحمر وستدفعون الثمن".

واشار الى ان "قواتنا المسلحة هاجمت كل مراكز العدو الإسرائيلي والقواعد الأميركية وهجومنا سيستمر". وشدد على ان "إيران استعدت لهذه اللحظة وسنواصل الطريق بعد استشهاد القائد".