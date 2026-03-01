المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الايراني: مجلس خبراء القيادة يتولى مهام اختيار المرشد الجديد

أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، اليوم الأحد ( 1 آذار 2026 )، أن مجلس خبراء القيادة هو الجهة المخولة دستورياً باختيار المرشد الأعلى الجديد في حال شغور المنصب.

وقال طحان نظيف، في تصريح صحفي، إن "الدستور الإيراني واضح في هذا الشأن، إذ يتولى مجلس خبراء القيادة مهام اختيار المرشد الجديد وفق الآليات والإجراءات المنصوص عليها".

وأوضح أن "مجلس خبراء القيادة، بوصفه هيئة منتخبة من الشعب، يمتلك الصلاحية الحصرية لاختيار المرشد، إضافة إلى متابعة استمراره في أداء مهامه وفق الشروط الدستورية".

وأضاف أن"مجلس القيادة المؤقت سيتولى مهام وصلاحيات المرشد الأعلى بصورة مؤقتة إلى حين حسم اختيار المرشد الجديد من قبل مجلس خبراء القيادة، وذلك لضمان استمرارية مؤسسات الدولة وعدم حدوث فراغ دستوري".

يذكر أن التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن، فجر اليوم الاحد ( 1 آذار 2026 )، اغتيال اية الله العظمى السيد علي الخامنئي في الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل على مقره في طهران.

كما أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام في البلاد لمدة 40 يوما، وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 7 أيام، فيما دعا الحرس الثوري الإيراني كل شرائح المجتمع "للحضور الحماسي والمشرف في ساحات الدفاع الوطني لإبراز التلاحم"، مؤكدا أن "قواته المسلحة ستواصل مسيرة قائدها وستوقع العقاب الشديد بالمعتدين على إيران".