ايران: الإعلان عن اسماء القادة الذين استشهدوا خلال الهجمات الاخيرة

اعلن التلفزيون الايراني، اليوم الاحد، اسماء القادة والشخصيات السياسية والامنية التي استشهدت خلال اجتماع مع المرشد الاعلى السيد علي خامنئي، حيث ذكر التلفزيون الايراني ان "القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد بكابور، والأدميرال علي شمخاني مستشار المرشد، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، و محمد باصري أحد كبار مسؤولي وزارة الاستخبارات الإيرانية، ووزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، إستشهدوا خلال الهجمات التي طالت مجمع الامام الخامنئي (رضوان الله عليه) وكذلك مقرات حكومية اخرى".



