عاجل : انا لله وانا اليه راجعون ... الاعلان عن استشهاد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي
الصفحة الدولية

ايران: الإعلان عن اسماء القادة الذين استشهدوا خلال الهجمات الاخيرة


اعلن التلفزيون الايراني، اليوم الاحد، اسماء القادة والشخصيات السياسية والامنية التي استشهدت خلال اجتماع مع المرشد الاعلى السيد علي خامنئي، حيث ذكر التلفزيون الايراني ان "القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد بكابور، والأدميرال علي شمخاني مستشار المرشد، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، و محمد باصري أحد كبار مسؤولي وزارة الاستخبارات الإيرانية، ووزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، إستشهدوا خلال الهجمات التي طالت مجمع الامام الخامنئي (رضوان الله عليه) وكذلك مقرات حكومية اخرى".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ايران: الإعلان عن اسماء القادة الذين استشهدوا خلال الهجمات الاخيرة
العلاقات العامة لمكتب الرئاسة تؤكد سلامة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
استهداف ميناء الدقم التجاري في سلطنة عمان بطائرتين مسيرتين
دوي انفجارات جديدة في الدوحة
قتلى وجرحى خلال اقتحام محتجين على استشهاد السيد الخامنئي(رضوان الله عليه) مقر القنصلية الأمريكية بكراتشي
المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الايراني: مجلس خبراء القيادة يتولى مهام اختيار المرشد الجديد
لاريجاني: سيتم ترتيب قيادة مؤقتة لايران.. وترامب وقع في الفخ
قاليباف عن استشهاد شماحة السيد الخامنئي: استعدينا لهذه اللحظة.. وستدفعون الثمن
المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يصدر بيانا حول استشهاد سماحة السيد علي الخامنئي قدس سره
الرئاسة الإيرانية: سنجعل مرتكبي عملية اغتيال السيد خامنئي يندمون
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك