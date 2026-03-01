لاريجاني: سيتم ترتيب قيادة مؤقتة لايران.. وترامب وقع في الفخ

اكد أمين مجلس الأمن القومي الايراني، علي لاريجاني، اليوم الاحد، انه سيتم اختيار مجلس قيادة مؤقت بعد استشهاد قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، مشددا على ان ايران "ستحرق قلب امريكا واسرائيل كما احرقت قلوبنا".

وقال لاريجاني في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية، انه "سنحرق قلب أمريكا وإسرائيل كما احترقت قلوبنا على المرشد"، مشيرا الى ان "ردنا كان واضحا وقواتنا جاهزة بشكل كامل، وضرباتنا ستكون مؤلمة للأمريكيين أكثر من ذي قبل".

وأكد ان "قواتنا المسلحة يقظة وردنا سيكون أقوى مما رأوه أمس"، مبينا ان "الشعب ويقظته مهمان للغاية في المرحلة الحالية". واشار لاريجاني الى انه "تم وضع خطط لترتيب القيادة حسب الدستور، وسيتم تشكيل مجلس قيادة مؤقت قريبا بناء على الدستور الإيراني".

واعتبر لاريجاني ان "ترمب وقع في الفخ الإسرائيلي وباتت إسرائيل أولويته لا أمريكا"، مبينا ان "إسرائيل تسعى لتقسيم إيران وتريد مع أمريكا نهب ثروات الشعب الإيراني ولن نغفر ولن نتهاون أمام أي تحركات لتقسيم البلاد".