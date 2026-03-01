قتلى وجرحى خلال اقتحام محتجين على استشهاد السيد الخامنئي(رضوان الله عليه) مقر القنصلية الأمريكية بكراتشي

ذكرت وسائل إعلامية، اليوم الأحد، أن عدداً من القتلى والجرحى، سقطوا خلال اقتحام محتجين على استشهاد السيد علي الخامنئي مقر القنصلية الأمريكية في كراتشي، حيث ذكر وسائل الإعلام الباكستانية في خبر، إن "عدداً من القتلى والجرحى سقطوا خلال اقتحام محتجين على استشهاد السيد الخامنئي مقر القنصلية الأمريكية في كراتشي".

فيما كشف مصدر بالإسعاف والطوارئ في كراتشي عن "مقتل 8 محتجين على مقتل المرشد الإيراني قرب مقر القنصلية". وأعلن التلفزيون الإيراني، صباح اليوم الأحد، استشهاد المرشد الأعلى السيد علي الخامنئي.