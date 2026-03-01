الحرس الثوري الإيراني: "سننتقم من قتلة القائد خامنئي بشكل ساحق وحاسم"

توعد الحرس الثوري الإيراني، قتلة المرشد الأعلى السيد علي خامنئي بالانتقام بشكل ساحق وحاسم، إذ ذكر الحرس الثوري في بيان، "فقدنا قائداً عظيم الشأن وجلسنا في مأتمه وهذا الاستشهاد سيزيد شعبنا إصراراً على مواصلة الطريق النوراني للسيد الخامنئي".

كما أضاف: "قواتنا المسلحة ستواصل مسيرة قائدها خامنئي وستوقع العقاب الشديد بالمعتدين على بلادنا"، داعيا كل شرائح المجتمع للحضور الحماسي والمشرف في ساحات الدفاع الوطني لإبراز التلاحم.