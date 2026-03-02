إيران تعلن استشهاد عقيلة السيد الخامنئي بعد أيام من إصابتها

أعلنت وسائل إعلام رسمية في إيران وفاة زوجة اية الله العظمى الشهيد القائد السيد علي الخامنئي ، بعد أيام من إصابتها، وذلك في خضم الأحداث الدامية التي تشهدها البلاد إثر الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية.

وقالت المصادر إن عقيلة السيد الشهيد القائد تعرضت لإصابات خطيرة في سياق تلك الهجمات قبل أن تتوقى اليوم.

واعلنت ايران يوم امس، استشهاد السيد القائد علي الخامنئي بضربات صاروخية امريكية - اسرائيلية غادرة جبانة