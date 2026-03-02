الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الصفحة الدولية
تضرر سفينة واندلاع حريق في ميناء البحرين
وكالة انباء براثا
119
2026-03-02
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران: انعقاد الجلسة الثانية لمجلس القيادة المؤقت بحضور بزشكيان
الخارجية القطرية: الهجمات الإيرانية لا يمكن أن تمضي دون رد
أوربا: أسعار الغاز الطبيعي ترتفع بنحو 25% بسبب الحرب على إيران
تضرر سفينة واندلاع حريق في ميناء البحرين
مركز الأمن البحري العماني: تعرض ناقلة نفط لهجوم بزورق مسير
بيان مشترك من سبع دول بشأن الهجمات الإيرانية في المنطقة
الحرس الثوري: استهدفنا مكتب رئيس وزراء الكيان الصهيوني وموقع قائد القوات الجوية
الخارجية الصينية: الضربات الأمريكية و(الإسرائيلية) على إيران تنتهك القانون الدولي
الحرس الثوري: حذرنا من توسيع نطاق الهجوم وصفارات الإنذار في (إسرائيل) لن تتوقف
مقر خاتم الانبياء يقدم جردة حساب: اخرجنا قاعدة علي السالم عن الخدمة.. وابراهام لينكون هربت
الاكثر مشاهدة في (
الصفحة الدولية
)
72 ساعة
وكالة فارس: نفي إيراني رسمي لمزاعم ترمب بشأن استشهاد السيد الخامنئي
2536
المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يصدر بيانا حول استشهاد سماحة السيد علي الخامنئي قدس سره
793
وزير الخارجية الإيراني: السيد الخامنئي وبزشكيان على قيد الحياة وقد نكون خسرنا قائدا أو اثنين فقط
775
ايران: الإعلان عن اسماء القادة الذين استشهدوا خلال الهجمات الاخيرة
514
الأردن: سقوط صاروخ اعتراضي في إربد شمال البلاد
483
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري
: مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع
:
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك