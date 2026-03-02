مقر خاتم الانبياء يقدم جردة حساب: اخرجنا قاعدة علي السالم عن الخدمة.. وابراهام لينكون هربت

اعلنت قيادة مقر خاتم الانبياء في ايران، اليوم الاثنين، اخراج قاعدة علي السالم في الكويت عن الخدمة وهروب حاملة الطائرات ابراهام لينكولن بعيدا بعد مهاجمتها بـ4 صواريخ، حيث ذكر المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء في إيران ابراهيم ذو الفقاري، إن "القاعدة الأمريكية في علي السالم بالكويت أخرجت عن الخدمة"، مشيرا الى ان تنفيذ الموجات الجديدة من عملية الوعد الصادق 4 بنجاح".

واكد ان "حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن تعرضت لهجوم بـ4 صواريخ كروز"، مشيرا الى ان "حاملة الطائرات لينكولن فرت من موقعها بعد الهجوم".

كما لفت الى "تدمير 3 منشآت تابعة للبحرية الأمريكية في الكويت، كما تعرضت القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين لهجوم بـ4 مسيرات، وإصابة 3 ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في الخليج ومضيق هرمز".