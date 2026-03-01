بريطانيا تعلن إصابة سفينتين بمقذوفين قرب مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الأحد، تعرض سفينتين لهجمات بمقذوفات في حادثين منفصلين بالقرب من مضيق هرمز.

وذكرت الهيئة في بيان أن "الحادث الأول وقع على بعد 17 ميلاً بحرياً شمال غرب ميناء صقر في رأس الخيمة، حيث أصيبت سفينة تجارية بمقذوف مجهول أدى إلى نشوب حريق على متنها"، مؤكدة أن "طاقم السفينة تمكن من إخماد الحريق والسيطرة على الموقف دون وقوع إصابات بشرية".

وأضاف البيان أن "بلاغاً ثانياً ورد عن وقوع حادث آخر على بعد 50 ميلاً بحرياً شمال العاصمة العمانية مسقط، إثر استهداف سفينة ثانية بمقذوف أدى إلى نشوب حريق في غرفة المحركات".