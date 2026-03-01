الرئيس الإيراني: سندفع الأعداء نحو اليأس بتدمير قواعدهم وقدراتهم

أكد الرئيس اﻹيراني مسعود بزشكيان، اليوم اﻷحد، أن المقاومة ستدفع الأعداء نحو اليأس من خلال تدمير قواعدهم وقدراتهم، حيث ذكر بزشكيان في خطابه، "سندفع الأعداء نحو اليأس بتدمير قواعدهم وقدراتهم".

وأضاف: "يجب أن نكون متحدين في مواجهة مخططات الأعداء"، مؤكدا ان "جرائم المجرمين واستشهاد أحباء إيران لن تثني عن عزم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أداء واجباتها ومسؤولياتها"، وتابع "على الشعوب التحرك لمواجهة التوسع الأميركي الصهيوني الذي سيطال جميع الدول الإسلامية بعد استهداف إيران".