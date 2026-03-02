لاريجاني: نحن لن نتفاوض مع الولايات المتحدة

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة، حيث اتهم لاريجاني في منشور على منصة "X"، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإغراق المنطقة في الفوضى عبر "آماله الكاذبة"، وهو الآن قلق من وقوع المزيد من الخسائر في صفوف القوات الأمريكية. بحسب قوله

وأضاف لاريجاني: "بأفعاله المتوهمة، حول شعاره الذي ابتكره "أمريكا أولاً" إلى "إسرائيل أولاً"، مضحيا بالجنود الأمريكيين في سبيل سعي "إسرائيل" للسلطة، وبأكاذيب جديدة، يُحمّل الجنود الأمريكيين وعائلاتهم مرة أخرى ثمن عبادة شخصيته.

وأكد لاريجاني "لم نبدأ بالحرب وندافع عن أنفسنا".

ونفى لاريجاني في منشور على إكس التقارير التي تفيد بأن مسؤولين إيرانيين سعوا إلى بدء محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب الضربات الأميركية (الإسرائيلية ) على إيران في نهاية الأسبوع.