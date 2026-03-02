شمخاني يؤكد أنه لا يزال حياً

أعلن أمين مجلس الدفاع الإيراني الأدميرال علي شمخاني، اليوم الأحد، ( 1 آذار 2026 )، أنه لا يزال على قيد الحياة، نافياً التقارير التي تحدثت عن مقتله يوم أمس السبت جراء غارات أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع في طهران.

وذكر شمخاني، وهو من كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، في تدوينة له عبر منصة "إكس"، ، أنه "لا يزال حياً"، وذلك في أول رد رسمي منه على الأنباء التي أشارت إلى مقتله خلال اجتماع مفترض كان يضمه مع المرشد الإيراني الذي ذكرت التقارير مصرعه أيضاً.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أصدر في الخامس من شباط الماضي قراراً بتعيين الأميرال علي شمخاني أميناً لمجلس الدفاع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الهيكل الدفاعي ورفع الجاهزية الأمنية في البلاد.

ويعد شمخاني، الذي ينحدر من أصول عربية ويشغل منصب المستشار السياسي للمرشد الإيراني، من أبرز الشخصيات العسكرية والأمنية في إيران، حيث تولى سابقاً مناصب رفيعة من بينها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ويمتلك خبرة طويلة في إدارة الملفات الاستراتيجية والدفاعية.