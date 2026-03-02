"مجلس القيادة المؤقت" في إيران يجتمع بحضور بزشكيان وإيجئي وأعرافي

عقد مجلس القيادة الإيراني المؤقت، اليوم الأحد ( 1 اذار 2026 )، ثاني اجتماع له بعد تشكيله.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أنه "تم عقد الاجتماع الثاني لـ"مجلس القيادة المؤقت" في إيران بحضور بزشكيان وإيجئي وأعرافي".

وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد ( 1 آذار 2026 )، بدء مهام مجلس القيادة المؤقت الذي تم تشكيله لتولي مهام المرشد وفقًا للمادة 111 من الدستور، مؤكّدًا ثبات إيران في أداء واجباتها ومسؤولياتها رغم التحديات.

وأوضح بزشكيان في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم" أن "ألم استشهاد القائد الحكيم للثورة الإسلامية سيظل يتردد في أذهان الشعب الإيراني طويلاً"، مشدّدًا على أن "جرائم المجرمين واستشهاد أحباء إيران لن تثني عن عزم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أداء واجباتها ومسؤولياتها".

وأضاف أن "إيران ثابتة في السير على درب الفخر والاستقلال والمجد لإيران الحبيبة"، داعيًا الشعوب إلى التحرك لمواجهة التوسع الأميركي الصهيوني الذي قد يستهدف جميع الدول الإسلامية بعد استهداف إيران.