عاجل : انا لله وانا اليه راجعون ... الاعلان عن استشهاد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي
الصفحة الدولية

"مجلس القيادة المؤقت" في إيران يجتمع بحضور بزشكيان وإيجئي وأعرافي


عقد مجلس القيادة الإيراني المؤقت، اليوم الأحد ( 1 اذار 2026 )، ثاني اجتماع له بعد تشكيله.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أنه "تم عقد الاجتماع الثاني لـ"مجلس القيادة المؤقت" في إيران بحضور بزشكيان وإيجئي وأعرافي".

وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد ( 1 آذار 2026 )، بدء مهام مجلس القيادة المؤقت الذي تم تشكيله لتولي مهام المرشد وفقًا للمادة 111 من الدستور، مؤكّدًا ثبات إيران في أداء واجباتها ومسؤولياتها رغم التحديات.

وأوضح بزشكيان في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم" أن "ألم استشهاد القائد الحكيم للثورة الإسلامية سيظل يتردد في أذهان الشعب الإيراني طويلاً"، مشدّدًا على أن "جرائم المجرمين واستشهاد أحباء إيران لن تثني عن عزم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أداء واجباتها ومسؤولياتها".

وأضاف أن "إيران ثابتة في السير على درب الفخر والاستقلال والمجد لإيران الحبيبة"، داعيًا الشعوب إلى التحرك لمواجهة التوسع الأميركي الصهيوني الذي قد يستهدف جميع الدول الإسلامية بعد استهداف إيران.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"مجلس القيادة المؤقت" في إيران يجتمع بحضور بزشكيان وإيجئي وأعرافي
شمخاني يؤكد أنه لا يزال حياً
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"
بريطانيا تعلن إصابة سفينتين بمقذوفين قرب مضيق هرمز
الرئيس الإيراني يعلن بدء مهام مجلس القيادة المؤقت
الرئيس الإيراني: سندفع الأعداء نحو اليأس بتدمير قواعدهم وقدراتهم
الرئيس الإيراني: سيظل ألم استشهاد القائد الحكيم للثورة الإسلامية يتردد في أذهان الشعب
الكويت: انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في عدد من المناطق
دوي انفجارات في دبي وأبو ظبي والمنامة
الداخلية البحرينية: استهداف فندق كراون بلازا بالعاصمة المنامة ووقوع أضرار مادية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك