إيران: انعقاد الجلسة الثانية لمجلس القيادة المؤقت بحضور بزشكيان

عقدت الجلسة الثانية لمجلس القيادة المؤقت في إيران بحضور رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية محسن إيجي، والعضو الفقيه في مجلس صيانة الدستور آية الله أعرافي، حيث جاء انعقاد المجلس في إطار تنسيق السياسات العليا للدولة ومناقشة القضايا الملحة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة في ضوء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران

وكان بزشكيان، قد أعلن أمس اليوم الأحد، أن مجلس القيادة المؤقت قد بدأ عمله، مؤكدا أن جرائم المجرمين لن تثني الحكومة الإيرانية عن آداء واجباتها.