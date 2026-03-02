الصفحة الدولية

بيان مشترك من سبع دول بشأن الهجمات الإيرانية في المنطقة


 

 

أدانت 7 دول، اليوم الاثنين، الهجمات الإيرانية على أراضٍ ذات سيادة في المنطقة، فيما أشادت بالتعاون الفعال في مجال الدفاع الجوي والصاروخي الذي حال دون وقوع خسائر أكبر في الأرواح ومن الدمار> إذ جاء في البيان المشترك الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، ان "المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تدين بشدة هجمات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأراضي ذات السيادة في أنحاء المنطقة، بما في ذلك البحرين والعراق بما يشمل إقليم كردستان العراق والأردن والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف ان "هذه الضربات غير المبررة استهدفت أراضي ذات سيادة، وعرّضت المدنيين للخطر، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية المدنية"، مشيرا الى ان "هذه التصرفات الإيرانية تمثل تصعيدًا خطيرًا ينتهك سيادة دول عديدة ويهدد الاستقرار الإقليمي".

كما ذكر ان "استهداف المدنيين والدول غير المنخرطة في الأعمال العدائية سلوك متهور ويزعزع الاستقرار"، لافتا الى "أننا نقف صفًا واحدًا دفاعًا عن مواطنينا وسيادتنا وأراضينا".

فيما أكدت الدول وفقاً للبيان "حقها في الدفاع عن النفس في وجه هذه الهجمات، والالتزام بالأمن الإقليمي"، مشيدة "بالتعاون الفعال في مجال الدفاع الجوي والصاروخي الذي حال دون وقوع خسائر أكبر في الأرواح ومن الدمار".

