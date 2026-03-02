الصفحة الدولية

أوربا: أسعار الغاز الطبيعي ترتفع بنحو 25% بسبب الحرب على إيران


 

قفزت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي، خلال تعاملات اليوم الإثنين، بنحو 25% مدفوعة بتصاعد مخاوف نقص المعروض العالمي على خلفية تداعيات الحرب على إيران، حيث ارتفع سعر الغاز الأوروبي بقرابة 25% إلى 39.7 يورو/ميجاوات ساعة، في وقت مبكر من تعاملات اليوم، وهو أعلى مستوى له منذ كانون الثاني /يناير الماضي.

خلال الأسابيع الأربعة الماضية، انخفض سعر الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 13.82%، وفي الأشهر الاثني عشر الماضية انخفض بنسبة 27.9%.

صباح اليوم أيضا صعدت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من 4%، مقتربةً من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع انتعاش الأسعار بشكل حاد من أدنى مستوى لها منذ أيلول/سبتمبر الذي سجلته الأسبوع الماضي.

وتزامن هذا الارتفاع مع مكاسب أوسع في أسواق الطاقة بعد أن شنت أمريكا و(اسرائيل) سلسلة من الهجمات على إيران، ما دفع طهران إلى شن ضربات انتقامية على أهداف في المنطقة، وتهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من إمدادات الغاز الطبيعي عالمياً، حيث توقفت حركة ناقلات النفط عبر المضيق بشكل شبه كامل وسط تصاعد الصراع، من دون وجود جدول زمني واضح لعودة العمليات إلى طبيعتها وسلامتها.

وقد تؤدي الاضطرابات في مضيق هرمز إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، لا سيما وأن سوق الغاز الطبيعي تعاني حاليًا من عجز بنسبة 0.3% مقارنةً بالمتوسط الموسمي للخمس سنوات الماضية.

