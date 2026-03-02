مدريد ترفض استخدام امريكا لقواعدها لشن هجمات على إيران

حظرت الحكومة الإسبانية، استخدام الولايات المتحدة لقواعدها العسكرية فوق الأراضي الإسبانية في أي عمليات تستهدف إيران.

وأفادت رويترز نقلاً عن مصادر رسمية في مدريد، أن السلطات الإسبانية أمرت بمغادرة طائرات التزويد بالوقود (Tankers) التابعة للقوات الجوية الأمريكية المتمركزة في قاعدتي "روتا" و"مورون" العسكريتين، حيث رُصدت بالفعل تحركات لعدد من الطائرات المغادرة للمجال الجوي الإسباني.

يأتي هذا القرار بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عبّر فيها عن رفض بلاده التام لـ"العمل العسكري الأحادي الجانب" الذي تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل ضد طهران.