روسيا: امريكا واسرائيل هما من عرقل المفاوضات مع طهران


اتهمت روسيا كلًا من الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولة عرقلة مسار تطبيع العلاقات بين إيران وجيرانها العرب، في ظل التصعيد العسكري المتواصل في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي إن واشنطن وتل أبيب سعتا إلى تغيير النظام في إيران “باستخدام أكثر الأساليب غير الأخلاقية”، معتبرة أن هذه التحركات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر.

ودعت موسكو إلى وقف فوري لإطلاق النار من قبل جميع أطراف القتال حول إيران، مشددة على ضرورة الاحتكام إلى الحلول السياسية والدبلوماسية لتفادي اتساع رقعة المواجهات.

كما أدانت روسيا بشدة الهجوم الذي استهدف مدرسة للبنات في مدينة ميناب الإيرانية، واصفةً استهداف المنشآت المدنية، ولا سيما المؤسسات التعليمية، بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ويستوجب تحقيقًا عاجلًا ومحاسبة المسؤولين عنه

غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
