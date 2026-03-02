روسيا: امريكا واسرائيل هما من عرقل المفاوضات مع طهران

اتهمت روسيا كلًا من الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولة عرقلة مسار تطبيع العلاقات بين إيران وجيرانها العرب، في ظل التصعيد العسكري المتواصل في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي إن واشنطن وتل أبيب سعتا إلى تغيير النظام في إيران “باستخدام أكثر الأساليب غير الأخلاقية”، معتبرة أن هذه التحركات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر.

ودعت موسكو إلى وقف فوري لإطلاق النار من قبل جميع أطراف القتال حول إيران، مشددة على ضرورة الاحتكام إلى الحلول السياسية والدبلوماسية لتفادي اتساع رقعة المواجهات.

كما أدانت روسيا بشدة الهجوم الذي استهدف مدرسة للبنات في مدينة ميناب الإيرانية، واصفةً استهداف المنشآت المدنية، ولا سيما المؤسسات التعليمية، بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ويستوجب تحقيقًا عاجلًا ومحاسبة المسؤولين عنه